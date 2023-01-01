Volkswagen Tiguan
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Мультимедийная система с "Composition" с цветным дисплеем 6.5"
- Беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth
- Камера заднего вида
- Светодиодная система освещения
- Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением спереди
- Обогрев сидений и руля
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Парковочный ассистент
- Система контроля давления в шинах /датчик давления в шинах
- Электропривод зеркал с обогревом
- Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold
- Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking
- Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL)
005198