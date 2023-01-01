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Volkswagen Tiguan
2021
3 069 000 ₽
Возможна доставка
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Volkswagen Tiguan 2021

3 069 000 ₽
Возможна доставка
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Respect
  • Год 2021
  • Пробег 55368 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 141
  • VIN 005198
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1395 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Мультимедийная система с "Composition" с цветным дисплеем 6.5"
- Беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth
- Камера заднего вида
- Светодиодная система освещения
- Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением спереди
- Обогрев сидений и руля
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Парковочный ассистент
- Система контроля давления в шинах /датчик давления в шинах
- Электропривод зеркал с обогревом
- Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold
- Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking
- Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL)

005198

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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