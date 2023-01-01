Volkswagen Tiguan

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Мультимедийная система с "Composition" с цветным дисплеем 6.5"

- Беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth

- Камера заднего вида

- Светодиодная система освещения

- Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением спереди

- Обогрев сидений и руля

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Парковочный ассистент

- Система контроля давления в шинах /датчик давления в шинах

- Электропривод зеркал с обогревом

- Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold

- Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking

- Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL)

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