Volkswagen Tiguan

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- 2 владельца

- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto

- Камера заднего вида

- Адаптивная светодиодная система освещения

- 3-зонный климат-контроль

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Подогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Электрообогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Адаптивный круиз-контроль

- Парковочный ассистент

- Система контроля полосы

- Система контроля давления в шинах /датчик давления в шинах

- Электропривод зеркал с обогревом и функцией складывания

045609