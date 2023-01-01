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Volkswagen Tiguan
2020
2 999 000 ₽
Возможна доставка
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Volkswagen Tiguan 2020

2 999 000 ₽
Возможна доставка
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Highline
  • Год 2020
  • Пробег 72647 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 094
  • VIN 045609
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1395 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
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Информация

Volkswagen Tiguan

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- 2 владельца
- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Адаптивная светодиодная система освещения
- 3-зонный климат-контроль
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Подогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Электрообогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Адаптивный круиз-контроль
- Парковочный ассистент
- Система контроля полосы
- Система контроля давления в шинах /датчик давления в шинах
- Электропривод зеркал с обогревом и функцией складывания

045609

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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