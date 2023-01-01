Volkswagen Tiguan
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- 2 владельца
- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Адаптивная светодиодная система освещения
- 3-зонный климат-контроль
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Подогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Электрообогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Адаптивный круиз-контроль
- Парковочный ассистент
- Система контроля полосы
- Система контроля давления в шинах /датчик давления в шинах
- Электропривод зеркал с обогревом и функцией складывания
045609