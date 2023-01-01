Volkswagen Tiguan
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
105742