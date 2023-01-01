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Volkswagen Touareg
2015
2 950 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2015

2 950 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.0d AT (204 л.с.) 4WD
  • Комплектация Business
  • Год 2015
  • Пробег 121621 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 002913
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 240

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Мы рады предложить вам Volkswagen Touareg 2015 года выпуска! Это отличное предложение для тех, кто ищет комфортабельный автомобиль с надежным качеством и техническим состоянием. Наш автомобиль был приобретен у нашего официального дилера, что подтверждает оригинальный ПТС и наличие доверия нашей компании.

Один из ключевых преимуществ владения нашим Volkswagen Touareg - это дилерское обслуживание с наличием всех сервисных документов. Мы не просто продаём автомобиль, мы гарантируем его качество и бесперебойную работу вами на протяжении всего периода использования.

Но это ещё не всё! Наши Volkswagen Touareg 2015 года имеют дополнительную комплектацию, которая делает езду ещё более комфортной и приятной. Кожаный салон высшего качества усилит ваше впечатление от поездки и сделает её ещё более приятной. Мультируль позволяет управлять автомобилем с наименьшей затратой времени и сил, а пневмоподвеска дарит максимально гладкий ход. Двухзонный климат позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Не упустите возможность стать обладателем нашего Volkswagen Touareg! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Наслаждайтесь комфортной и безопасной ездой с Volkswagen Touareg от нашей компании!

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Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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