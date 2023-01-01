Volkswagen Touareg

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Представляем Вашему вниманию автомобиль Volkswagen Touareg. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет только одного владельца. Вас ждет высокое качество заводского лакокрасочного покрытия кузова. Кроме того, эта машина имеет электронный ПТС, что подтверждает ее юридическую чистоту.

Но это не все. В автомобиле Volkswagen Touareg есть множество дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и удобство во время прогулок за рулем. Навигация и камера заднего вида помогут избежать неприятных ситуаций на дорогах, а датчики дождя и света сделают поездку более безопасной.

Раздельный климат-контроль и круиз-контроль поддержат комфортную температуру и позволят Вам управлять автомобилем, не отвлекаясь от дороги. А передние и задние датчики парковки помогут Вам легко и безопасно парковаться в любое время дня и ночи.

Но это еще не все. Этот автомобиль оснащен полным электропакетом, обогревом всех сидений и электроприводом и обогревом зеркал. Это даст Вам возможность наслаждаться комфортом и удобством, вне зависимости от погодных условий за окном.

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