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Volkswagen Touareg
2018
5 000 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2018

5 000 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение III
  • Модификация 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 82723 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 011870
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Представляем Вашему вниманию автомобиль Volkswagen Touareg. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет только одного владельца. Вас ждет высокое качество заводского лакокрасочного покрытия кузова. Кроме того, эта машина имеет электронный ПТС, что подтверждает ее юридическую чистоту.

Но это не все. В автомобиле Volkswagen Touareg есть множество дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и удобство во время прогулок за рулем. Навигация и камера заднего вида помогут избежать неприятных ситуаций на дорогах, а датчики дождя и света сделают поездку более безопасной.

Раздельный климат-контроль и круиз-контроль поддержат комфортную температуру и позволят Вам управлять автомобилем, не отвлекаясь от дороги. А передние и задние датчики парковки помогут Вам легко и безопасно парковаться в любое время дня и ночи.

Но это еще не все. Этот автомобиль оснащен полным электропакетом, обогревом всех сидений и электроприводом и обогревом зеркал. Это даст Вам возможность наслаждаться комфортом и удобством, вне зависимости от погодных условий за окном.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

id011870

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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