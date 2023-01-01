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Volkswagen Touareg
2014
2 330 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2014

2 330 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II
  • Модификация 3.6 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация V6
  • Год 2014
  • Пробег 184966 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 007414
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 286

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Дорогие автолюбители!
Сегодня мы рады представить вам наш автомобиль – Volkswagen Touareg 2014 года выпуска. Это прекрасное сочетание надежности, комфорта и стиля, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество и хочет получить максимум от своего автомобиля.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет всего двух владельцев. Оригинальный ПТС гарантирует полную прозрачность сделки, а заводской окрас добавляет еще больше уверенности в том, что вы получаете качественный автомобиль.

Комплектация этого автомобиля порадует любого водителя. Раздельный климат-контроль обеспечит комфортную температуру внутри салона в любую погоду. Передний и задний парковочный ассистент поможет избежать неприятностей на парковке. Выбор режимов движения и датчики дождя и света обеспечат безопасность и комфорт во время движения в любых условиях.

Мы приглашаем вас на тест-драйв этого автомобиля, чтобы вы могли сами оценить его качество и комфортность. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам выбрать лучший автомобиль для вас.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id007414

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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