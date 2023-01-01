Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg 2020 - это автомобиль нового поколения, который не оставит никого равнодушным. Высококачественные материалы, прочные детали и привлекательный дизайн делают его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность. С включенным ультрасовременным 3-х зонным климат-контролем, светодиодными фарами и датчиками дождя и света, вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно на любой дороге.

Навигационная система, парктроник и система контроля слепых зон помогут вам чувствовать себя уверенно на дороге и даже в самых трудных условиях. Если вы ищете безопасность и современные технологии, то этот автомобиль является идеальным выбором.

Люк и электропривод крышки багажника помогут вам быстро упаковать все необходимое в грузовой отсек, а проекционный дисплей и электрорегулировка сидений с памятью предлагают множество вариантов настроек для каждого путешествия. С электроприводом зеркал и подогревом руля не надо беспокоиться о комфорте, вы будете чувствовать себя, как дома.

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