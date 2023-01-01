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Volkswagen Touareg
2020
8 550 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2020

8 550 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение III
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 29818 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 040696
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 031

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg 2020 - это автомобиль нового поколения, который не оставит никого равнодушным. Высококачественные материалы, прочные детали и привлекательный дизайн делают его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность. С включенным ультрасовременным 3-х зонным климат-контролем, светодиодными фарами и датчиками дождя и света, вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно на любой дороге.

Навигационная система, парктроник и система контроля слепых зон помогут вам чувствовать себя уверенно на дороге и даже в самых трудных условиях. Если вы ищете безопасность и современные технологии, то этот автомобиль является идеальным выбором.

Люк и электропривод крышки багажника помогут вам быстро упаковать все необходимое в грузовой отсек, а проекционный дисплей и электрорегулировка сидений с памятью предлагают множество вариантов настроек для каждого путешествия. С электроприводом зеркал и подогревом руля не надо беспокоиться о комфорте, вы будете чувствовать себя, как дома.

Вы также получите бесплатный отчет по этому автомобилю, если сейчас позвоните нам и назовете кодовое слово ФРЕШ. Не упустите свой шанс получить доступ к информации, которая поможет вам принять правильное решение. Команда Volkswagen всегда готова помочь вам выбрать автомобиль своей мечты. Звоните нам прямо сейчас!

id040696

Fresh Екатеринбург
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