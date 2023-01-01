Volkswagen Touareg

Уважаемые клиенты!

Хотим предложить вам эксклюзивный автомобиль Volkswagen Touareg, выпущенный в 2015 году. Он был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, всего двух владельцев. Этот автомобиль имеет R-Line исполнение, которое делает его стильным и неповторимым.

Невероятная мультимедийная система полностью облегчит вашу жизнь и добавит новые краски в путешествия. Навигационная система поможет быстро подобрать оптимальный маршрут, камера заднего вида упрости парковку и избавит от многих проблем.

Светодиодная головная оптика - это еще один замечательный элемент в этом автомобиле, который позволит наслаждаться настоящим вождением даже в ночное время суток. А функции бесключевого доступа в салон, кнопки запуска двигателя, датчики дождя и света создают потрясающий комфорт и удобство.

Передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, электроприводы передних сидений по 12 координат с памятью настроек, обогрев сидений, обогрев руля, электропривод багажной двери, электроскладывание привод и обогрев зеркал - это далеко не полный список функций и опций этого автомобиля.

Он также оснащен дисками R-Line R19, декором карбон/алюминием, кожаным салоном, рейлингами на крыше, и привлекательным хром-пакетом.

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