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Volkswagen Touareg
2015
2 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2015

2 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 128895 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 002997
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 1

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Дорогие друзья,

Мы рады представить вам автомобиль Volkswagen Touareg, который был приобретен у официального дилера. Это надежный и стильный автомобиль, который готов доставить своему новому владельцу множество приятных моментов.

В автомобиле установлена сигнализация с GSM, что обеспечит полную безопасность вашего автомобиля. Кроме того, все сиденья обогреваются, что позволит вам наслаждаться комфортной поездкой в любое время года.

Особенности, которые делают этот автомобиль еще более привлекательным - это камера заднего вида, парктроник и кнопка Start/Stop. Эти функции обеспечат безопасную парковку и легкий запуск двигателя. Кроме того, данный автомобиль оснащен пневмоподвеской, что гарантирует максимальный комфорт при движении.

Наконец, электропривод крышки багажника является необходимостью для всех, кто хочет удобно загружать и выгружать свой багаж. Все эти функции делают Volkswagen Touareg не только идеальным автомобилем для повседневной езды, но и прекрасным выбором для дальних поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить вам полную информацию о Volkswagen Touareg. Не упустите возможность стать владельцем этого замечательного автомобиля!

id002997

Fresh Тюмень Юг
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