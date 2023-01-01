Volkswagen Touareg

Сегодня мы хотим представить вам наш Volkswagen Touareg, который был приобретен у официального дилера и имеет комплект зимней резины.

Наш VW Touareg обладает всем необходимым для комфортной езды: 2-зонный климат-контроль, тонированные стекла, ксеноновые фары, легкосплавные диски размером 17 дюймов, иммобилайзер, сигнализацию и бортовой компьютер. Кроме того, этот автомобиль оснащен датчиком света, круиз-контролем, обогревом зеркал, омывателем фар, центральным замком, усилителем рулевого управления, обогревом сидений, электрообогревом лобового стекла, электроскладыванием зеркал и электроприводом крышки багажника.

Салон VW Touareg выполнен из кожи светлого цвета и имеет регулировку сидений водителя и пассажира с памятью, регулировку руля через электропривод, электропривод зеркал и электростеклоподъемники.

Кроме этого, безопасность нашего автомобиля обеспечена антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, парктроником и подушками безопасности (фронтальными и боковыми).

Магнитола CD и пневмоподвеска делают поездку еще более приятной и комфортной. Кроме того, программируемый предпусковой отопитель обеспечивает комфортную работу двигателя в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады провести для вас тест-драйв и помочь выбрать лучший автомобиль для вас и вашей семьи.

id007223