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Volkswagen Touareg
2011
1 575 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2011

1 575 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II
  • Модификация 3.6 AT (280 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 303721 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 007223
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 280 л.с.
  • Воблер 340

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Сегодня мы хотим представить вам наш Volkswagen Touareg, который был приобретен у официального дилера и имеет комплект зимней резины.

Наш VW Touareg обладает всем необходимым для комфортной езды: 2-зонный климат-контроль, тонированные стекла, ксеноновые фары, легкосплавные диски размером 17 дюймов, иммобилайзер, сигнализацию и бортовой компьютер. Кроме того, этот автомобиль оснащен датчиком света, круиз-контролем, обогревом зеркал, омывателем фар, центральным замком, усилителем рулевого управления, обогревом сидений, электрообогревом лобового стекла, электроскладыванием зеркал и электроприводом крышки багажника.

Салон VW Touareg выполнен из кожи светлого цвета и имеет регулировку сидений водителя и пассажира с памятью, регулировку руля через электропривод, электропривод зеркал и электростеклоподъемники.

Кроме этого, безопасность нашего автомобиля обеспечена антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, парктроником и подушками безопасности (фронтальными и боковыми).

Магнитола CD и пневмоподвеска делают поездку еще более приятной и комфортной. Кроме того, программируемый предпусковой отопитель обеспечивает комфортную работу двигателя в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады провести для вас тест-драйв и помочь выбрать лучший автомобиль для вас и вашей семьи.

id007223

Fresh Тюмень
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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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