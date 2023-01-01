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Volkswagen Touareg
2020
6 600 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2020

6 600 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2020
  • Пробег 45117 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 039670
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 152

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Продаётся Volkswagen Touareg 2020 года выпуска с заводским лакокрасочным покрытием, купленный у официального дилера. Автомобиль имеет одного владельца и находится в прекрасном состоянии. Это надёжный и комфортабельный автомобиль, который пригодится как для дальних поездок, так и для повседневных.

В Touareg есть все необходимые опции, которые вы ожидаете от автомобиля этого класса: четырёх зонный климат контроль, светодиодные фары, навигационная система, круиз-контроль и многое другое. Система доступа без ключа и иммобилайзер обеспечивают безопасность вашего автомобиля. Также есть функционал, который повышает комфорт водителя и пассажиров, включая обогрев и вентиляцию сидений, проекционный дисплей и парктроник.

Приобретая этот автомобиль, вы получите роскошный интерьер с потолком из алькантары, сидения с массажем и вентиляцией, а также доводчики дверей. Вы будете наслаждаться плавной и уверенной ездой, благодаря пневмоподвеске, системе курсовой устойчивости, антиблокировочной и антипробуксовочной системам.

Если вы желаете приобрести этот автомобиль или получить более подробную информацию, звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ! Вы также можете получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать владельцем этого великолепного автомобиля!

id039670

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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