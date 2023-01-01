Volkswagen Touareg

Продаётся Volkswagen Touareg 2020 года выпуска с заводским лакокрасочным покрытием, купленный у официального дилера. Автомобиль имеет одного владельца и находится в прекрасном состоянии. Это надёжный и комфортабельный автомобиль, который пригодится как для дальних поездок, так и для повседневных.

В Touareg есть все необходимые опции, которые вы ожидаете от автомобиля этого класса: четырёх зонный климат контроль, светодиодные фары, навигационная система, круиз-контроль и многое другое. Система доступа без ключа и иммобилайзер обеспечивают безопасность вашего автомобиля. Также есть функционал, который повышает комфорт водителя и пассажиров, включая обогрев и вентиляцию сидений, проекционный дисплей и парктроник.

Приобретая этот автомобиль, вы получите роскошный интерьер с потолком из алькантары, сидения с массажем и вентиляцией, а также доводчики дверей. Вы будете наслаждаться плавной и уверенной ездой, благодаря пневмоподвеске, системе курсовой устойчивости, антиблокировочной и антипробуксовочной системам.

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