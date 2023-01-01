Volkswagen Touareg

Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести автомобиль Volkswagen Touareg, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль оснащен рядом превосходных функций, которые обеспечат вам комфорт и удовольствие от каждой поездки.

Внешний вид автомобиля олицетворяет элегантность и стиль. Светодиодные фары ярко освещают дорогу, а легкосплавные диски диаметром 20 дюймов придают ему выразительный внешний вид. Тонированные стекла не только обеспечивают конфиденциальность, но и защищают от солнечных лучей.

Внутри автомобиля вы найдете комфорт и функциональность на самом высоком уровне. Климат-контроль с двумя зонами поддерживает оптимальную температуру в салоне в любое время года. Бортовой компьютер, датчики дождя и света обеспечивают удобство в управлении, а круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на дороге. Имеется также навигационная система, которая поможет вам найти оптимальный маршрут в любой точке.

Безопасность является приоритетом в автомобиле Volkswagen Touareg. Системы иммобилайзера, обратной связи и сигнализации обеспечивают защиту от кражи. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют уверенное и стабильное управление на дороге. Подушки безопасности и система парковки позаботятся о вашей безопасности и защите вашего автомобиля.

Салон автомобиля выполнен из высококачественной кожи темного цвета, создавая роскошное и комфортное пространство. Регулировка сиденья водителя по высоте и с электроприводом, а также регулировка сиденья пассажира с электроприводом обеспечивают идеальное положение для комфортного вождения. Регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал обеспечивают индивидуальную настройку. А электростеклоподъемники для всех окон делают управление окнами простым и удобным.

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