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Volkswagen Touareg
2017
3 725 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2017

3 725 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Business
  • Год 2017
  • Пробег 153962 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 038050
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 279

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Магнитола (Кассетная)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести автомобиль Volkswagen Touareg, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль оснащен рядом превосходных функций, которые обеспечат вам комфорт и удовольствие от каждой поездки.

Внешний вид автомобиля олицетворяет элегантность и стиль. Светодиодные фары ярко освещают дорогу, а легкосплавные диски диаметром 20 дюймов придают ему выразительный внешний вид. Тонированные стекла не только обеспечивают конфиденциальность, но и защищают от солнечных лучей.

Внутри автомобиля вы найдете комфорт и функциональность на самом высоком уровне. Климат-контроль с двумя зонами поддерживает оптимальную температуру в салоне в любое время года. Бортовой компьютер, датчики дождя и света обеспечивают удобство в управлении, а круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на дороге. Имеется также навигационная система, которая поможет вам найти оптимальный маршрут в любой точке.

Безопасность является приоритетом в автомобиле Volkswagen Touareg. Системы иммобилайзера, обратной связи и сигнализации обеспечивают защиту от кражи. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют уверенное и стабильное управление на дороге. Подушки безопасности и система парковки позаботятся о вашей безопасности и защите вашего автомобиля.

Салон автомобиля выполнен из высококачественной кожи темного цвета, создавая роскошное и комфортное пространство. Регулировка сиденья водителя по высоте и с электроприводом, а также регулировка сиденья пассажира с электроприводом обеспечивают идеальное положение для комфортного вождения. Регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал обеспечивают индивидуальную настройку. А электростеклоподъемники для всех окон делают управление окнами простым и удобным.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Volkswagen Touareg. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши представители с удовольствием ответят на все ваши вопросы и организуют тест-драйв.

id038050

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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