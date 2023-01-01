Volkswagen Touareg

Преимущества:

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Камеры кругового обзора

- Панорамная крыша

- Электропривод передних сидений с памятью положений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля Обогрев руля

- Пневмоподвеска

- Биксеноновая головная оптика

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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