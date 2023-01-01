Volkswagen Touareg
Преимущества:
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Панорамная крыша
- Электропривод передних сидений с памятью положений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Пневмоподвеска
- Биксеноновая головная оптика
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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