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Volkswagen Touareg
2014
2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2014

2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II
  • Модификация 4.1d AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 188579 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 005634
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 4134 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 10

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Преимущества:

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Панорамная крыша
- Электропривод передних сидений с памятью положений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Пневмоподвеска
- Биксеноновая головная оптика
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

id005634

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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