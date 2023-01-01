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Volkswagen Touareg
2018
4 899 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2018

4 899 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение III
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 152522 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 001986
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 225

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам уникальное предложение на приобретение автомобиля Volkswagen Touareg, 2018 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является его заводское лакокрасочное покрытие, которое обеспечивает не только прекрасный внешний вид, но и защиту от коррозии на протяжении многих лет эксплуатации.

Кроме того, этот Volkswagen Touareg оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Внутренний интерьер выполнен из высококачественной кожи, создавая атмосферу роскоши и элегантности. Электроприводы сидений позволяют настроить положение сиденья так, чтобы каждая поездка была максимально удобной для вас.

Пневмоподвеска обеспечивает плавную и стабильную поездку на любой дороге, а камера заднего вида поможет вам парковаться безопасно и точно.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля Volkswagen Touareg, 2018 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку.

id001986

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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