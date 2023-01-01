Volkswagen Touareg

- ПТС Электронный.

- Без владельцев в РФ.

- Кузов весь в заводском окрасе.

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Светодиодные фары

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Омыватель фар

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера заднего вида

- Панорамная крыша

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