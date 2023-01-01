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Volkswagen Touareg
2014
2 629 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2014

2 629 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II
  • Модификация 3.6 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 133004 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 010760
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 40

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Преимущество:
- ПТС оригинал
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Ксеноновые фары
- Омыватель фар
- Пневматическая подвеска
- Отделка салона кожей
- Электропривод передних сидений
- Память водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Отделка руля кожей
- Мультируль
- Круиз-контроль
- Бесключевой доступ
- Запуск двигателя с кнопки
- Электронный стояночный тормоз с функцией Auto-
Hold
- Датчик света
- Датчик дождя
- Полный электростеклопакет
- Парктроники передние/задние
- 2-х зонный климат-контроль
- Электропривод крышки багажника
- Фронтальные/боковые подушки безопасности
- Система ABS
- Система ESP
- Оригинальные легкосплавные диски

id010760

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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