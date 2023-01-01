Volkswagen Touareg
Преимущество:
- ПТС оригинал
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Ксеноновые фары
- Омыватель фар
- Пневматическая подвеска
- Отделка салона кожей
- Электропривод передних сидений
- Память водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Отделка руля кожей
- Мультируль
- Круиз-контроль
- Бесключевой доступ
- Запуск двигателя с кнопки
- Электронный стояночный тормоз с функцией Auto-
Hold
- Датчик света
- Датчик дождя
- Полный электростеклопакет
- Парктроники передние/задние
- 2-х зонный климат-контроль
- Электропривод крышки багажника
- Фронтальные/боковые подушки безопасности
- Система ABS
- Система ESP
- Оригинальные легкосплавные диски
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