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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Touareg
2020
5 320 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2020

5 320 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Status
  • Год 2020
  • Пробег 119584 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 033
  • VIN 039844
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1984 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- DVD
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
- Доводчики дверей
- Пневмоподвеска
- Контроль удержания в полосе
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Навигация
- Цифровая приборная панель

039844

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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