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Volkswagen Touareg
2016
3 159 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2016

3 159 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.0d AT (245 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 210485 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 127
  • VIN 001728
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2967 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touareg

Преимущества:

-ПТС оригинал
-Светодиодные дневные ходовые огни
-Ксеноновые фары
-Омыватель фар
-Пневматическая подвеска
-Отделка салона кожей
-Электропривод передних сидений
-Память водительского сиденья
-Подогрев передних сидений
-Вентиляция передних сидений
-Отделка руля кожей
-Мультируль
-Круиз-контроль
-Бесключевой доступ
-Запуск двигателя с кнопки
-Электронный стояночный тормоз с функцией Auto-Hold
-Датчик света
-Датчик дождя
-Полный электростеклопакет
-Парктроники передние/задние
-2-х зонный климат-контроль
-Электропривод крышки багажника
-Фронтальные/боковые подушки безопасности
-Система ABS
-Система ESP
-Оригинальные легкосплавные дис

001728

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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