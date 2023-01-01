Volkswagen Touareg
Преимущества:
-ПТС оригинал
-Светодиодные дневные ходовые огни
-Ксеноновые фары
-Омыватель фар
-Пневматическая подвеска
-Отделка салона кожей
-Электропривод передних сидений
-Память водительского сиденья
-Подогрев передних сидений
-Вентиляция передних сидений
-Отделка руля кожей
-Мультируль
-Круиз-контроль
-Бесключевой доступ
-Запуск двигателя с кнопки
-Электронный стояночный тормоз с функцией Auto-Hold
-Датчик света
-Датчик дождя
-Полный электростеклопакет
-Парктроники передние/задние
-2-х зонный климат-контроль
-Электропривод крышки багажника
-Фронтальные/боковые подушки безопасности
-Система ABS
-Система ESP
-Оригинальные легкосплавные дис
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