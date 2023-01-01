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Volkswagen Touareg
2008
1 070 000 ₽
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Volkswagen Touareg 2008

1 070 000 ₽
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+7 800 444 30 97
Купить онлайн
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touareg
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.5d AT (174 л.с.) 4WD
  • Год 2008
  • Пробег 249000 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2500 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 174 л.с.

Информация

Volkswagen Touareg

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567019

ТТС Казань Победа 194
Адрес: Республика Татарстан, Казань, пр-т Победы, 194
Отдел продаж: +7 800 444 30 97
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