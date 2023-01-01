Volkswagen Touareg
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 Владелец
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- 3.0 TDI AT (286 Л.С.) 4WD
- Климат - контроль
- Система навигации
- Светодиодная головная оптика
- Мультимедиа
- Развернутый
многофункциональный монитор
- Кожаный салон с регулировками
в 2-х плоскостях
- Кнопка запуска двигателя
- Датчики дождя и света
- Круиз - контроль
- Передние и задние парковочные
радары с индикацией на монитор
- Мультируль с обогревом
- Полный электрапакет
- Пневмоподвеска с
электронными
многофункциональными
настройками
- Внедорожные ассистенты
- Системы стабилизации и
безопасности движения
- Легкосплавные диски R19
027673