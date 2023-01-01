Volkswagen Touareg

Преимущества:

- Электронный ПТС

- 1 Владелец

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- 3.0 TDI AT (286 Л.С.) 4WD

- Климат - контроль

- Система навигации

- Светодиодная головная оптика

- Мультимедиа

- Развернутый

многофункциональный монитор

- Кожаный салон с регулировками

в 2-х плоскостях

- Кнопка запуска двигателя

- Датчики дождя и света

- Круиз - контроль

- Передние и задние парковочные

радары с индикацией на монитор

- Мультируль с обогревом

- Полный электрапакет

- Пневмоподвеска с

электронными

многофункциональными

настройками

- Внедорожные ассистенты

- Системы стабилизации и

безопасности движения

- Легкосплавные диски R19

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