Volkswagen Touran

Хотите комфортный и надежный автомобиль для всей семьи? Тогда обратите внимание на Volkswagen Touran III! Этот минивэн отличается не только прекрасным внешним видом, но и отличными техническими характеристиками.

Модель 1.6d AMT с мощностью 115 л.с. обеспечивает плавное и комфортное перемещение по дорогам. А благодаря переднему приводу и автоматической коробке переключения передач, вы сможете легко и безопасно управлять автомобилем.

Особенности этого автомобиля не оставят вас равнодушными. В салоне установлен климат-контроль с двумя зонами, что позволит каждому пассажиру настроить оптимальную температуру. Тонированные стекла защитят от солнечных лучей, а магнитола с CD-проигрывателем позволит наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Система ABS и антипробуксовочная система обеспечивают безопасность на дороге, а парктроник и камера заднего вида помогут избежать неприятностей при парковке. Кроме того, в автомобиле установлены подушки безопасности и иммобилайзер для дополнительной защиты.

Внутренняя отделка салона выполнена из высококачественной ткани, а руль и сиденье водителя регулируются для комфортного положения. А благодаря электростеклоподъемникам и электроприводу зеркал вы сможете настроить их в удобное для вас положение.

Этот Volkswagen Touran III был выпущен в 2019 году, и на протяжении всего времени не имел владельцев в РФ. А серый цвет кузова придает автомобилю элегантность и стиль.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните и записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас!

id995154