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Volkswagen Touran
2019
1 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Touran 2019

1 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Touran
  • Поколение III
  • Модификация 1.6d AMT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 77741 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 995154
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 204

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Touran

Хотите комфортный и надежный автомобиль для всей семьи? Тогда обратите внимание на Volkswagen Touran III! Этот минивэн отличается не только прекрасным внешним видом, но и отличными техническими характеристиками.

Модель 1.6d AMT с мощностью 115 л.с. обеспечивает плавное и комфортное перемещение по дорогам. А благодаря переднему приводу и автоматической коробке переключения передач, вы сможете легко и безопасно управлять автомобилем.

Особенности этого автомобиля не оставят вас равнодушными. В салоне установлен климат-контроль с двумя зонами, что позволит каждому пассажиру настроить оптимальную температуру. Тонированные стекла защитят от солнечных лучей, а магнитола с CD-проигрывателем позволит наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Система ABS и антипробуксовочная система обеспечивают безопасность на дороге, а парктроник и камера заднего вида помогут избежать неприятностей при парковке. Кроме того, в автомобиле установлены подушки безопасности и иммобилайзер для дополнительной защиты.

Внутренняя отделка салона выполнена из высококачественной ткани, а руль и сиденье водителя регулируются для комфортного положения. А благодаря электростеклоподъемникам и электроприводу зеркал вы сможете настроить их в удобное для вас положение.

Этот Volkswagen Touran III был выпущен в 2019 году, и на протяжении всего времени не имел владельцев в РФ. А серый цвет кузова придает автомобилю элегантность и стиль.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните и записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас!

id995154

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