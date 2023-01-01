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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Viloran
2020
6 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Viloran 2020

6 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran
Volkswagen Viloran

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Viloran
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (186 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 1036 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 015286
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 62

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Viloran

Преимущества:

- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Много-зонный климат-контроль
- Камера заднего вида
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Электронная приборная панель
- Датчик дождя и света
- Полный электропакет
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Передние и задние датчики парковки
- Электпропривод сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Вентиляция сидений
- Система автоматической парковки
- Система курсовой стабилизации
- Электропривод зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Люк

id015286

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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