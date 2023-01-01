Volkswagen Viloran
Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Много-зонный климат-контроль
- Камера заднего вида
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Электронная приборная панель
- Датчик дождя и света
- Полный электропакет
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Передние и задние датчики парковки
- Электпропривод сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Вентиляция сидений
- Система автоматической парковки
- Система курсовой стабилизации
- Электропривод зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Люк
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