Volvo S80

Мы рады представить автомобиль Volvo S80 2011 года выпуска.

Кожаный салон автомобиля Volvo S80 создан для максимального комфорта и роскоши. Каждая деталь продумана до мельчайших подробностей, чтобы вы по-настоящему наслаждались каждой поездкой. Кроме того, 2-зонный климат-контроль и функция обогрева сидений позволяют создать идеальный микроклимат в салоне, а вы сможете наслаждаться поездками в любое время года.

Электропривод и память положения водительского сиденья позволит Вам легко настроить положение сиденья в соответствии с вашими предпочтениями, а также сохранить его в памяти для будущих поездок.

Круиз-контроль - безусловно, одна из самых удобных и функциональных опций, которую предлагает Volvo S80. Он обеспечивает плавное и стабильное движение на дороге, освобождая вас от необходимости постоянно регулировать скорость.

Автомобиль Volvo S80 также оснащен датчиками парковки, что делает парковку легкой и безопасной задачей. Вы сможете маневрировать с уверенностью и точностью, избегая непредвиденных ситуаций.

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