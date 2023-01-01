Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volvo S80
2011
1 109 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Volvo S80 2011

1 109 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80
Volvo S80

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель S80
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (231 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 163679 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 145386
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2521 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 121

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Volvo S80

Мы рады представить автомобиль Volvo S80 2011 года выпуска.

Кожаный салон автомобиля Volvo S80 создан для максимального комфорта и роскоши. Каждая деталь продумана до мельчайших подробностей, чтобы вы по-настоящему наслаждались каждой поездкой. Кроме того, 2-зонный климат-контроль и функция обогрева сидений позволяют создать идеальный микроклимат в салоне, а вы сможете наслаждаться поездками в любое время года.

Электропривод и память положения водительского сиденья позволит Вам легко настроить положение сиденья в соответствии с вашими предпочтениями, а также сохранить его в памяти для будущих поездок.

Круиз-контроль - безусловно, одна из самых удобных и функциональных опций, которую предлагает Volvo S80. Он обеспечивает плавное и стабильное движение на дороге, освобождая вас от необходимости постоянно регулировать скорость.

Автомобиль Volvo S80 также оснащен датчиками парковки, что делает парковку легкой и безопасной задачей. Вы сможете маневрировать с уверенностью и точностью, избегая непредвиденных ситуаций.

Не упустите возможность приобрести это чудо автомобильной инженерии. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши эксперты будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

id145386

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Volvo

Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60

Volvo XC60
2021

5 036 000 ₽

Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90

Volvo XC90
2018

4 100 000 ₽

Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70 Volvo XC70

Volvo XC70
2008

1 320 000 ₽

Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40 Volvo S40

Volvo S40
2012

982 000 ₽

Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90

Volvo XC90
2020

5 245 000 ₽

Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60

Volvo XC60
2019

3 494 000 ₽

Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90

Volvo XC90
2014

1 734 000 ₽

Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90 Volvo XC90

Volvo XC90
2007

1 065 000 ₽

Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country

Volvo V90 Cross Country
2018

3 399 700 ₽

Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60 Volvo XC60

Volvo XC60
2019

2 890 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа