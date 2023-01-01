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Volvo XC60
2020
4 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volvo XC60 2020

4 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC60
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 38745 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 591982
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 93

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC60

Дорогие друзья,
Сегодня мы готовы представить вам автомобиль мечты - Volvo XC60, 2020. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, был в бережном использовании всего одного владельца. Вся история автомобиля доступна, в наличии сервисные документы.

Вы никогда не подозревали, что автомобили могут быть настолько комфортными и удобными, но Volvo XC60 настоящее исключение! Этот автомобиль обладает дополнительными опциями, которые сделают поездку незабываемой: климатический контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, обогрев зоны покоя стеклоочистителей. Все это сделает вашу поездку максимально комфортной и приятной.

Мы гарантируем вам, что кузов Volvo XC60 остался в первоначальном состоянии благодаря заводскому лакокрасочному покрытию. А также вы можете быть уверены в его качестве, ведь этот автомобиль был приобретен у официального дилера.

Не упустите возможность приобрести настоящий шедевр автомобильного мира - звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все ваши вопросы и поможет вам сделать правильный выбор.

id591982

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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