Volvo XC60

Дорогие друзья,

Сегодня мы готовы представить вам автомобиль мечты - Volvo XC60, 2020. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, был в бережном использовании всего одного владельца. Вся история автомобиля доступна, в наличии сервисные документы.

Вы никогда не подозревали, что автомобили могут быть настолько комфортными и удобными, но Volvo XC60 настоящее исключение! Этот автомобиль обладает дополнительными опциями, которые сделают поездку незабываемой: климатический контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, обогрев зоны покоя стеклоочистителей. Все это сделает вашу поездку максимально комфортной и приятной.

Мы гарантируем вам, что кузов Volvo XC60 остался в первоначальном состоянии благодаря заводскому лакокрасочному покрытию. А также вы можете быть уверены в его качестве, ведь этот автомобиль был приобретен у официального дилера.

Не упустите возможность приобрести настоящий шедевр автомобильного мира - звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все ваши вопросы и поможет вам сделать правильный выбор.

id591982