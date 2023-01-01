Volvo XC60

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы хотели бы представить вам автомобиль Volvo XC60 в модификации 2.4d AT (215 л.с.) 4WD. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет пробег 240075 километров, по ПТС - 2 владельца.

В дополнение к прекрасным характеристикам, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций: электропривод водительского сиденья с памятью, обогрев руля лобового стекла и всех сидений, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, а также полный электропакет.

Если вы хотите купить качественный автомобиль, который при этом имеет все необходимые для комфорта опции, то Volvo XC60 именно для вас.

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