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Volvo XC60
2013
1 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volvo XC60 2013

1 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC60
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.4d AT (215 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 240075 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 531784
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2400 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 215 л.с.
  • Воблер 88

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC60

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы хотели бы представить вам автомобиль Volvo XC60 в модификации 2.4d AT (215 л.с.) 4WD. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет пробег 240075 километров, по ПТС - 2 владельца.

В дополнение к прекрасным характеристикам, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций: электропривод водительского сиденья с памятью, обогрев руля лобового стекла и всех сидений, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, а также полный электропакет.

Если вы хотите купить качественный автомобиль, который при этом имеет все необходимые для комфорта опции, то Volvo XC60 именно для вас.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Благодарим вас за внимание к нашим автомобилям и желаем вам приятной покупки!

id531784

Fresh Воронеж Юг
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