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Volvo XC60
2014
1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volvo XC60 2014

1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC60
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.4d AT (181 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 126560 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 615962
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2400 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.
  • Воблер 1

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC60

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить вам автомобиль высочайшего качества - Volvo XC60 2014 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки перед продажей. Вы можете быть уверены, что покупаете авто, которое соответствует самым высоким стандартам безопасности и надежности.

Один из основных преимуществ этого автомобиля - заводское лакокрасочное покрытие кузова. Это значит, что вы получаете авто в отличном состоянии, которое будет выглядеть как новое на долгие годы.

Кроме того, Volvo XC60 2014 года обладает рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Такие как:

Электропривод водительского сиденья с памятью положений;
Цифровая приборная панель;
Биксеноновая головная оптика;
Обогрев лобового стекла;
Датчики дождя и света;
Раздельный климат-контроль;
Круиз-контроль;
Обогрев передних сидений;
Электропривод и обогрев зеркал;
Задние датчики парковки.
Все эти функции делают каждую поездку удобной, безопасной и комфортной для всех пассажиров. Больше никаких проблем с затуманившимся стеклом или перегруженным кондиционером - все решается на лету!

Если вы хотите узнать больше о данном автомобиле, то звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Тогда вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам принять окончательное решение о покупке.

Мы гарантируем, что Volvo XC60 2014 года выпуска - это автомобиль, который принесет вам только радость и удовольствие от вождения. Не упустите свой шанс стать владельцем этого прекрасного автомобиля уже сегодня!

id615962

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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