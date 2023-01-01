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Volvo XC60
2019
4 999 000 ₽
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Volvo XC60 2019

4 999 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC60
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d AT (235 л.с.) 4WD
  • Комплектация R-Design (MY17-20)
  • Год 2019
  • Пробег 82718 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 160
  • VIN 378778
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 235 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC60

Автомобиль приобретался в Германии
Действующий электронный ПТС
Без пробега по РФ

Преимущества:

- Пневматическая подвеска
- R-Design
- Панорамная крыша
- Акустическая система Harman/Kardon
- Apple Carplay
- Открывание багажника без рук
- Камера 360
- Адаптивный круиз-контроль
- Комфортабельные спортивные сиденья с
выраженной боковой поддержкой
- Ассистент определения дорожных знаков
- Ассистент удержания полосы
- Ассистент экстренного торможения
- Подогрев задних сидений
- Обогрев руля
- 4х зонный климат-контроль
- Проекционный дисплей
- Автоматическая парковка

378778

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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