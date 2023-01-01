Volvo XC60
Автомобиль приобретался в Германии
Действующий электронный ПТС
Без пробега по РФ
Преимущества:
- Пневматическая подвеска
- R-Design
- Панорамная крыша
- Акустическая система Harman/Kardon
- Apple Carplay
- Открывание багажника без рук
- Камера 360
- Адаптивный круиз-контроль
- Комфортабельные спортивные сиденья с
выраженной боковой поддержкой
- Ассистент определения дорожных знаков
- Ассистент удержания полосы
- Ассистент экстренного торможения
- Подогрев задних сидений
- Обогрев руля
- 4х зонный климат-контроль
- Проекционный дисплей
- Автоматическая парковка
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