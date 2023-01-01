Volvo XC90

Доброго времени суток, уважаемые покупатели! Мы хотим представить Вам один из лучших автомобилей нашей линейки – Volvo XC90, 2021 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера, имеет ЗЛКП и ЭПТС. Кроме того, он находится на гарантии до февраля 2024 года, что говорит о его высоком качестве и надежности.

Но это ещё не всё! Volvo XC90 обладает рядом дополнительных особенностей, обеспечивающих комфорт при каждом поездке. Мультифункциональное рулевое колесо, Hands Free, Apple/Android car play, круиз-контроль, контроль слепых зон, камеры 360 и парктроники, электронный тормоз, старт-стоп – все эти новейшие технологии установлены в Volvo XC90 и позволят Вам наслаждаться каждой поездкой.

Система доступа без ключа, штатная сигнализация с обратной связью, доводчики дверей, датчики дождя и света, электропривод крышки багажника и камера передняя – Вам не придется беспокоиться о безопасности и комфорте пассажиров. Все, что нужно, уже установлено в Volvo XC90.

Кроме того, этот автомобиль поставляется с легкосплавными дисками, что придает ему особый шарм и стиль. Вся эта комплектация делает Volvo XC90 лучшим выбором для тех, кто ценит высокое качество и комфорт в каждой поездке.

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