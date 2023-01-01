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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volvo XC90
2021
5 450 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Volvo XC90 2021

5 450 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC90
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Inscription 7 мест (MY21)
  • Год 2021
  • Пробег 55514 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 733239
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 118

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC90

Доброго времени суток, уважаемые покупатели! Мы хотим представить Вам один из лучших автомобилей нашей линейки – Volvo XC90, 2021 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера, имеет ЗЛКП и ЭПТС. Кроме того, он находится на гарантии до февраля 2024 года, что говорит о его высоком качестве и надежности.

Но это ещё не всё! Volvo XC90 обладает рядом дополнительных особенностей, обеспечивающих комфорт при каждом поездке. Мультифункциональное рулевое колесо, Hands Free, Apple/Android car play, круиз-контроль, контроль слепых зон, камеры 360 и парктроники, электронный тормоз, старт-стоп – все эти новейшие технологии установлены в Volvo XC90 и позволят Вам наслаждаться каждой поездкой.

Система доступа без ключа, штатная сигнализация с обратной связью, доводчики дверей, датчики дождя и света, электропривод крышки багажника и камера передняя – Вам не придется беспокоиться о безопасности и комфорте пассажиров. Все, что нужно, уже установлено в Volvo XC90.

Кроме того, этот автомобиль поставляется с легкосплавными дисками, что придает ему особый шарм и стиль. Вся эта комплектация делает Volvo XC90 лучшим выбором для тех, кто ценит высокое качество и комфорт в каждой поездке.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого непревзойденного автомобиля!

id733239

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Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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