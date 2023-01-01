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Volvo XC90
2019
4 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volvo XC90 2019

4 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC90
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Inscription
  • Год 2019
  • Пробег 95957 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 514721
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 115

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC90

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы рады представить вам Volvo XC90 2019 года выпуска, воплощение роскоши, стиля и передовых технологий в мире автомобилей. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, и мы гарантируем его подлинность и качество. С первого взгляда становится ясно, что XC90 - это внедорожник премиум класса, способный удовлетворить самые высокие требования и ожидания.

Один из ключевых аспектов, которые делают XC90 идеальным выбором, - это комфорт на каждом шагу. Климат-контроль, а также обогрев и вентиляция сидений позволят вам создать оптимальную температуру в салоне, независимо от погодных условий. Вы также будете наслаждаться навигационной системой, которая поможет вам легко и точно найти нужное направление, а система доступа и запуск двигателя без ключа добавит удобства к вашему ежедневному опыту вождения.

XC90 обладает сложной системой камер и датчиков, включая камеру 360 градусов, которая обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля и помогает избежать неприятных ситуаций при парковке или маневрировании. Разумеется, мы также не забыли о вашей безопасности и комфорте на дороге - датчики света и дождя автоматически регулируют освещение и скорость стекровым стеклоочистителей.

Внешний вид XC90 завораживает своей элегантностью и стильным дизайном. Автомобиль полностью соответствует заводскому окрасу, что подчеркивает его безупречное качество и сохранение первоначального вида. А внутренность салона украшена кожаными отделками, создавая роскошную атмосферу для каждой поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и предоставит всю необходимую информацию для принятия правильного решения. Volvo XC90 2019 года - это воплощение премиум качества и надежности, готовый сопровождать вас в каждом вашем путешествии.

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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