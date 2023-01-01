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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volvo XC90
2016
4 140 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volvo XC90 2016

4 140 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC90
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d AT (235 л.с.) 4WD
  • Комплектация Momentum
  • Год 2016
  • Пробег 99916 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 118312
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 235 л.с.
  • Воблер 078

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC90

Преимущества:

- 2 Владельца
- Зеленая автотека
- Без ДТП
- Безупречная диагностика
- Автомобиль эксплуатировался в одной семье
- Премиальная аудиосистема BOWERS&WILKINS
- Камеры кругового обзора 360
- Адаптивный круиз контроль (присутствует функция экстренного торможения перед препятствием)
- Память передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- 3-зонный климат контроль
- Светодиодная оптика с возможностью автоматического переключения с дальнего на ближний свет
- Навигационная система
- 20 литье на оригинальных дисках и хорошей летней резине Yokohama

id118312

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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