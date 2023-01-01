Volvo XC90
Преимущества:
- 2 Владельца
- Зеленая автотека
- Без ДТП
- Безупречная диагностика
- Автомобиль эксплуатировался в одной семье
- Премиальная аудиосистема BOWERS&WILKINS
- Камеры кругового обзора 360
- Адаптивный круиз контроль (присутствует функция экстренного торможения перед препятствием)
- Память передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- 3-зонный климат контроль
- Светодиодная оптика с возможностью автоматического переключения с дальнего на ближний свет
- Навигационная система
- 20 литье на оригинальных дисках и хорошей летней резине Yokohama
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