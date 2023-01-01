Volvo XC90

Преимущества:

- 2 Владельца

- Зеленая автотека

- Без ДТП

- Безупречная диагностика

- Автомобиль эксплуатировался в одной семье

- Премиальная аудиосистема BOWERS&WILKINS

- Камеры кругового обзора 360

- Адаптивный круиз контроль (присутствует функция экстренного торможения перед препятствием)

- Память передних сидений

- Вентиляция передних сидений

- 3-зонный климат контроль

- Светодиодная оптика с возможностью автоматического переключения с дальнего на ближний свет

- Навигационная система

- 20 литье на оригинальных дисках и хорошей летней резине Yokohama

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