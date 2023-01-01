Volvo XC90

Преимущества:

- Адаптивные светодиодные фары

- Активная защита пешеходов

- Комбинированный салон кожа/алькантара

- Обогрев сидений и руля

- Передние сидения с электро-регулировкой и памятью настроек

- Аудиосистема Harman/Kardon

- Контроль мертвых зон

- Активный круиз-контроль

- Система помощи при экстренном торможении

- Система предотвращения столкновения

- Датчик давления в шинах

- Система крепления детских автокресел

- Парктроник передний и задний

- Система помощи при старте в гору

- Система помощи при спуске с горы

- Система контроля за полосой движения

- Датчик света

- Датчик дождя

- Система “старт-стоп”

- Электропривод крышки багажника

561991