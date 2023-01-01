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Volvo XC90
2019
5 280 000 ₽
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Volvo XC90 2019

5 280 000 ₽
Возможна доставка
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Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90
Volvo XC90

Характеристики

  • Марка Volvo
  • Модель XC90
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0d AT (235 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 83301 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 012
  • VIN 561991
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 235 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volvo XC90

Преимущества:

- Адаптивные светодиодные фары
- Активная защита пешеходов
- Комбинированный салон кожа/алькантара
- Обогрев сидений и руля
- Передние сидения с электро-регулировкой и памятью настроек
- Аудиосистема Harman/Kardon
- Контроль мертвых зон
- Активный круиз-контроль
- Система помощи при экстренном торможении
- Система предотвращения столкновения
- Датчик давления в шинах
- Система крепления детских автокресел
- Парктроник передний и задний
- Система помощи при старте в гору
- Система помощи при спуске с горы
- Система контроля за полосой движения
- Датчик света
- Датчик дождя
- Система “старт-стоп”
- Электропривод крышки багажника

561991

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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