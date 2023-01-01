Volvo XC90
Преимущества:
- Адаптивные светодиодные фары
- Активная защита пешеходов
- Комбинированный салон кожа/алькантара
- Обогрев сидений и руля
- Передние сидения с электро-регулировкой и памятью настроек
- Аудиосистема Harman/Kardon
- Контроль мертвых зон
- Активный круиз-контроль
- Система помощи при экстренном торможении
- Система предотвращения столкновения
- Датчик давления в шинах
- Система крепления детских автокресел
- Парктроник передний и задний
- Система помощи при старте в гору
- Система помощи при спуске с горы
- Система контроля за полосой движения
- Датчик света
- Датчик дождя
- Система “старт-стоп”
- Электропривод крышки багажника
561991