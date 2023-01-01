Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Voyah Dream
2023
8 500 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Voyah Dream 2023

8 500 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream

Характеристики

  • Марка Voyah
  • Модель Dream
  • Поколение Dream
  • Модификация 108.7 kWh Electro AT (320 кВт) 4WD
  • Комплектация Executive
  • Год 2023
  • Пробег 638 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 100419
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 109 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 435 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Доводчики дверей
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Легкосплавные диски, 20
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Voyah Dream

Преимущества:
- Камеры кругового обзора
- Электропривод, вентиляция и обогрев первого и второго ряда сидений
- Обогрев руля
- Интеллектуальная система помощи при парковке
- Третий ряд сидений

100419

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа