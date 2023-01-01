Voyah Free

Преимущества:



- Антиблокировочная система

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Система помощи при экстренном торможении

- Система предотвращения столкновения

- Датчик усталости водителя

- Датчик давления в шинах

- ЭРА-ГЛОНАСС

- Адаптивный круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера 360°

- Система автоматической парковки

- Система помощи при старте в гору

- Система контроля за полосой движения

- Система распознавания дорожных знаков

- Система ночного видения

- Датчик света

- Датчик дождя

- USB

- TV

- Функция Apple CarPlay

- Функция Android Auto

- Bluetooth

- Электронная приборная панель

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Светодиодные фары

- Огни дневного хода

- Корректор фар

- Розетка 12V

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