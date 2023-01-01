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Voyah Free
2023
7 039 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Voyah Free 2023

7 039 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free

Характеристики

  • Марка Voyah
  • Модель Free
  • Поколение Free
  • Модификация EV Electro AT (360 кВт) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 71 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 010852
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 490 л.с.
  • Воблер 92

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Voyah Free

Преимущества:

- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Система помощи при экстренном торможении
- Система предотвращения столкновения
- Датчик усталости водителя
- Датчик давления в шинах
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система помощи при старте в гору
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система ночного видения
- Датчик света
- Датчик дождя
- USB
- TV
- Функция Apple CarPlay
- Функция Android Auto
- Bluetooth
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Светодиодные фары
- Огни дневного хода
- Корректор фар
- Розетка 12V

id010852

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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