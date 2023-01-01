Voyah Free
Преимущества:
- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Система помощи при экстренном торможении
- Система предотвращения столкновения
- Датчик усталости водителя
- Датчик давления в шинах
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система помощи при старте в гору
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система ночного видения
- Датчик света
- Датчик дождя
- USB
- TV
- Функция Apple CarPlay
- Функция Android Auto
- Bluetooth
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Светодиодные фары
- Огни дневного хода
- Корректор фар
- Розетка 12V
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