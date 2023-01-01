Voyah Free
Преимущества:
- Электропривод передних сидений
- Панорамная крыша
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Полноцветный ЖК-монитор
- Система навигации
- Камера заднего вида
- Камера 360
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Cветодиодные задние фонари
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