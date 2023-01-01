Voyah Free
Ввезён в РФ в 2023 году. Новый автомобиль. ЭПТС действующий. Полный пакет документов и ключей.
Преимущества:
- Комплектация EVR
- Датчики дождя и света
- Электропривод багажника
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Управление аудиосистемой на руле
- Аудиосистема Dynaudio, 10 динамиков
- Сиденья с функцией массажа
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Самозатемняющаяся панорамная крыша
- Атмосферная подсветка салона
- Раздельный климат-контроль
- Регулировки передних сидений в 12-и направлениях
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система управления дальним светом
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Передний и Задний парктроники
- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система контроля усталости водителя
023089