Voyah Free

Ввезён в РФ в 2023 году. Новый автомобиль. ЭПТС действующий. Полный пакет документов и ключей.

Преимущества:

- Комплектация EVR

- Датчики дождя и света

- Электропривод багажника

- Обогрев и вентиляция передних сидений

- Управление аудиосистемой на руле

- Аудиосистема Dynaudio, 10 динамиков

- Сиденья с функцией массажа

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Самозатемняющаяся панорамная крыша

- Атмосферная подсветка салона

- Раздельный климат-контроль

- Регулировки передних сидений в 12-и направлениях

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система управления дальним светом

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля давления в шинах

- Передний и Задний парктроники

- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Система контроля усталости водителя

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