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Voyah Free
2022
6 249 000 ₽
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Voyah Free 2022

6 249 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free

Характеристики

  • Марка Voyah
  • Модель Free
  • Поколение I
  • Модификация EVR 1.5hyb AT (693 л.с.) 4WD
  • Комплектация Hybrid
  • Год 2022
  • Пробег 44 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 179
  • VIN 023089
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1476 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 693 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Voyah Free

Ввезён в РФ в 2023 году. Новый автомобиль. ЭПТС действующий. Полный пакет документов и ключей.

Преимущества:

- Комплектация EVR
- Датчики дождя и света
- Электропривод багажника
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Управление аудиосистемой на руле
- Аудиосистема Dynaudio, 10 динамиков
- Сиденья с функцией массажа
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Самозатемняющаяся панорамная крыша
- Атмосферная подсветка салона
- Раздельный климат-контроль
- Регулировки передних сидений в 12-и направлениях
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система управления дальним светом
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Передний и Задний парктроники
- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система контроля усталости водителя

023089

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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