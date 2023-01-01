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Voyah Free
2022
5 350 000 ₽
Возможна доставка
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Voyah Free 2022

5 350 000 ₽
Возможна доставка
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Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free

Характеристики

  • Марка Voyah
  • Модель Free
  • Поколение I
  • Модификация Electro AT (255 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 14768 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 266
  • VIN 017051
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1500 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 347 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Voyah Free

Преимущества:
- ПТС Электронный
- 1 владелец
- Кузов полностью в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Сиденья с массажем
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя
- Панорамная крыша
- Кожаный мульти-руль с ручной регулировкой;
- Система стабилизации кузова
- Предупреждение о сходе с полосы движения
- Контроль усталости водителя
- Адаптивный круиз-контроль
- Автопарковка
- Помощь при подъеме и спуске
- Цифровая приборная панель
- Мультимедийная система для правого пассажира

017051

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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