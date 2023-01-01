Voyah Free

Преимущества:

- ПТС Электронный

- 1 владелец

- Кузов полностью в заводском окрасе

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Тонированные стекла

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 20

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Подогрев руля

- Электрообогрев лобового стекла

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- DVD

- Камера заднего вида

- Камера 360°

- Панорамная крыша / лобовое стекло

- Сиденья с массажем

- Вентиляция передних сидений

- Камера передняя

- Панорамная крыша

- Кожаный мульти-руль с ручной регулировкой;

- Система стабилизации кузова

- Предупреждение о сходе с полосы движения

- Контроль усталости водителя

- Адаптивный круиз-контроль

- Автопарковка

- Помощь при подъеме и спуске

- Цифровая приборная панель

- Мультимедийная система для правого пассажира

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