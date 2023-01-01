Voyah Free
Преимущества:
- ПТС Электронный
- 1 владелец
- Кузов полностью в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Сиденья с массажем
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя
- Панорамная крыша
- Кожаный мульти-руль с ручной регулировкой;
- Система стабилизации кузова
- Предупреждение о сходе с полосы движения
- Контроль усталости водителя
- Адаптивный круиз-контроль
- Автопарковка
- Помощь при подъеме и спуске
- Цифровая приборная панель
- Мультимедийная система для правого пассажира
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