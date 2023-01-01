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Voyah Free
2023
5 980 000 ₽
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Voyah Free 2023

5 980 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free

Характеристики

  • Марка Voyah
  • Модель Free
  • Поколение I
  • Модификация Electro AT (510 кВт) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 504 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 149
  • VIN 011465
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 100 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 694 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Voyah Free

Ввезён в РФ в 2023 году
Новый автомобиль
ЭПТС действующий
Полный пакет документов и ключей
Кузов в заводском лакокрасочном покрытии

Дополнительно:
Комплектация EVR
- Датчики дождя и света
- Электропривод багажника
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Управление аудиосистемой на руле
- Аудиосистема Dynaudio, 10 динамиков, USB, Wi-Fi
- Сиденья с функцией массажа
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Самозатямняющаяся панорамная крыша
- Атмосферная подсветка салона
- Раздельный климат контроль
- Регулировки передних сидений в 12-и
направлениях
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы
движения (LKA)
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система управления дальним светом
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система ночного видения с функцией
распознавания пешеходов
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Передний и Задний парктроники
- Интеллектуальная система помощи при
парковке (IPA)
- Система предотвращения столкновения с
функцией автоматического торможения
- Система контроля усталости водителя

011465

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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