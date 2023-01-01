Voyah Free

Ввезён в РФ в 2023 году

Новый автомобиль

ЭПТС действующий

Полный пакет документов и ключей

Кузов в заводском лакокрасочном покрытии

Дополнительно:

Комплектация EVR

- Датчики дождя и света

- Электропривод багажника

- Обогрев и вентиляция передних сидений

- Управление аудиосистемой на руле

- Аудиосистема Dynaudio, 10 динамиков, USB, Wi-Fi

- Сиденья с функцией массажа

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Самозатямняющаяся панорамная крыша

- Атмосферная подсветка салона

- Раздельный климат контроль

- Регулировки передних сидений в 12-и

направлениях

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы

движения (LKA)

- Круиз-контроль

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система управления дальним светом

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система ночного видения с функцией

распознавания пешеходов

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля давления в шинах

- Передний и Задний парктроники

- Интеллектуальная система помощи при

парковке (IPA)

- Система предотвращения столкновения с

функцией автоматического торможения

- Система контроля усталости водителя

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