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Voyah Free
2023
6 000 000 ₽
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Voyah Free 2023

6 000 000 ₽
Возможна доставка
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Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free

Характеристики

  • Марка Voyah
  • Модель Free
  • Поколение I
  • Модификация DNA 1.5hyb AT (694 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 183 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 88
  • VIN 010778
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1476 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 694 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Voyah Free

Преимущества:

- Автомобиль был ввезён в Россию в июле 2023 года
- Без собственника по РФ
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

010778

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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