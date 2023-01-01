Voyah Free
Преимущества авто:
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Премиальная аудиосистема Dynaudio
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов
- Сиденья с функцией массажа
- Беспроводное зарядное устройство
- Самозатемняющаяся панорамная крыша
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Датчики дождя и света
- Электропривод багажника
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