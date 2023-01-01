Voyah Free

Преимущества авто:

- Обогрев и вентиляция передних сидений

- Премиальная аудиосистема Dynaudio

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов

- Сиденья с функцией массажа

- Беспроводное зарядное устройство

- Самозатемняющаяся панорамная крыша

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля давления в шинах

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Датчики дождя и света

- Электропривод багажника

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