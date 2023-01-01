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Voyah Free
2023
5 850 000 ₽
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Voyah Free 2023

5 850 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free
Voyah Free

Характеристики

  • Марка Voyah
  • Модель Free
  • Поколение I
  • Модификация Electro AT (510 кВт) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 503 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 92
  • VIN 011767
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 694 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Voyah Free

Преимущества авто:

- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Премиальная аудиосистема Dynaudio
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов
- Сиденья с функцией массажа
- Беспроводное зарядное устройство
- Самозатемняющаяся панорамная крыша
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Датчики дождя и света
- Электропривод багажника

011767

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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