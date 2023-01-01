ЗАЗ Chance

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам ЗАЗ Chance, 2011 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль порадует вас своими характеристиками и комфортом.

ЗАЗ Chance оснащен кондиционером, который позволит вам наслаждаться прохладой даже в самые жаркие летние дни. Независимо от погоды, вы всегда будете чувствовать себя комфортно внутри автомобиля.

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