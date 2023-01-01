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ЗАЗ Chance
2011
359 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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ЗАЗ Chance 2011

359 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance
ЗАЗ Chance

Характеристики

  • Марка ЗАЗ
  • Модель Chance
  • Поколение Chance
  • Модификация 1.3 MT (70 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 134039 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 261091
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1299 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 70 л.с.
  • Воблер 206

Комплектация

  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

ЗАЗ Chance

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам ЗАЗ Chance, 2011 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль порадует вас своими характеристиками и комфортом.

ЗАЗ Chance оснащен кондиционером, который позволит вам наслаждаться прохладой даже в самые жаркие летние дни. Независимо от погоды, вы всегда будете чувствовать себя комфортно внутри автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем автомобиля ЗАЗ Chance. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ждем Вашего звонка!

id261091

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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ЗАЗ Chance
2010

220 000 ₽

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ЗАЗ Vida
2012

449 000 ₽

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ЗАЗ Vida
2013

585 000 ₽

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ЗАЗ Chance
2011

359 000 ₽

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ЗАЗ Chance
2009

178 000 ₽

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ЗАЗ Chance
2011

165 000 ₽

ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance ЗАЗ Chance

ЗАЗ Chance
2012

405 000 ₽

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