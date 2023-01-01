Компания Фреш Авто предлагает всем авто дилерам стать участниками аукциона. На торгах вы сможете выкупать проверенные нами автомобили — технически исправные и юридически чистые. Доставку машины по регионам РФ берем на себя.

Порядок действий при оказании услуги, что входит

Каждый день в компанию Фреш Авто приезжают на оценку более 500 клиентов, желающих продать свою машину.

Продавец приезжает в один из наших автосалонов.

Наши эксперты проводят первичный осмотр — проверяют авто по заводским и техническим характеристикам. Затем эксперт оценщик делает большой тест-драйв.

Далее машина попадает к диагностам, которые стандартизированно проверяют ее по 150 пунктам, что позволяет выявить максимально возможное количество дефектов. Например, при диагностике силового агрегата проводится замер компрессии. Также на всех авто обязательно проверяется оригинальность пробега во всех электронных блоках.

Затем эксперт-криминалист дает финальное заключение, сверив номера агрегатов и установив их подлинность, а также пробив авто по всем открытым и закрытым базам на предмет наличия долговых обязательств всех предыдущих владельцев.

После этого наш сотрудник загружает в систему автоаукциона данные о модели — фото, дефекты, отчеты по диагностике и результаты проверки юр.чистоты. Информация доступна с любого устройства, где есть интернет.

Каждое изменение в аукционе сопровождается уведомлением в личный кабинет участника. Здесь партнер наблюдает за ходом торгов и делает свои ставки. Участвовать можно в неограниченном количестве разыгрываемых автомобилей. После финальной ставки в аукционе, победителя поздравляет персональный аукцион менеджер, который оговаривает итоговые условия сделки. Если партнер находится в другом городе, то компания Фреш Авто предоставляет услуги логистики для доставки машины.

Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

Очередность действий при подаче заявки:

переходите на страницу для партнеров;

указываете ваше имя;

вводите телефон для обратной связи;

пишите комментарий — предпочитаемая модель авто, цена и другие нюансы;

соглашаетесь с условиями и отправляете заявку.

Преимущества сервиса Fresh Auto

Услуга аукциона на сайте Fresh Auto имеет следующие преимущества:

в торгах участвуют только проверенные автомобили — мы предоставляем гарантию технической исправности и юридической чистоты;

ежедневно в автосалоны на оценку приезжают 500 и более продавцов;

купленная машина доставляется нами в любой регион РФ;

проверка авто проводится в несколько этапов — затрагиваются все важные узлы и блоки, замеряется компрессия двигателя, определяется реальный пробег и т. д.

Сегодня в нашем аукционе участвуют 1000 партнеров. Если вы тоже хотите получать актуальные предложения на проверенные автомобили, оставляйте заявку на нашем сайте.