Авто с пробегом в кредит

Купить автомобиль во Fresh Auto можно не только за наличные деньги, но и в рассрочку. Она рассчитывается за считанные минуты, прямо на нашем сайте. Мы оказываем прямое содействие по оформлению кредита на покупку авто с пробегом в Москве, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре и ряде других городов РФ. Выступаем в роли автосалона-брокера и берем на себя обязанности посредника между банком и покупателем.

Порядок действий при оказании услуги, что входит:

Порядок действий осуществляется по инструкции:

наш менеджер получает заявку от клиента касательно приобретения автомобиля из каталога или по услуге автоподбора;

звонит ему и согласовывает условия;

после этого рассматривается предложение по кредиту — обычно, процесс длится не более 1 часа;

оформляется договор — клиенту не нужно ездить в банк, все делается через наш сайт;

если клиента все устраивает, он подписывает бумаги и вносит первоначальный взнос;

машина доставляется к дому клиента или в ближайший пункт выдачи.

На машины с пробегом оформляют кредит более 20 банков. Клиенту дается возможность самому выбрать условия — сроки погашения, сумма и т. д.

Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

После того, как вы выберете автомобиль, то можете рассчитать кредит прямо на сайте в режиме онлайн. После этого оформляете и отправляете заявку:

выбираете марку и модель автомобиля через встроенный в форму поиск;

сами назначаете сумму первого платежа;

указываете срок рассрочки — до 5 лет;

выбираете одно из предложений банков РФ по годовой ставке;

заполняете имя, телефон и оставляете комментарий.

Все — после этого жмете «Отправить заявку». Также по поводу кредита вы можете обратиться напрямую в один из наших автосалонов в городах: Москва, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, МинВоды, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тюмень.

Преимущества сервиса Fresh Auto

15 лет мы работаем в системе авторитейла. Только за 2020 год мы подобрали для наших клиентов порядка 26 000 авто, среди которых было немало одобренных кредитов.

Выгоды покупки во Фреш Авто:

все машины досконально проверяются на техническую исправность — используем передовое дилерское оборудование;

гарантируем юридическую чистоту — пробиваем авто по открытым и закрытым базам данных;

обеспечиваем техническую защиту двигателю и трансмиссии — если клиент пройдет первое ТО в одном из наших сервисов;

доставляем авто к дому покупателя или ближайший пункт выдачи в городе;

по желанию клиента делаем предпродажную подготовку авто.

На все автомобили можно оформить не только быстрый кредит, но и другие услуги — Trade in, расширенный техосмотр, предпродажную подготовку и т. д.