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Авто с пробегом в кредит

Выберите автомобиль в нашем каталоге и рассчитайте кредит онлайн прямо на сайте. Далее свяжитесь с нами любым удобным способом и мы поможем вам выбрать лучшие условия.

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    Контакты

    Услуга: кредит

    Купить автомобиль во Fresh Auto можно не только за наличные деньги, но и в рассрочку. Она рассчитывается за считанные минуты, прямо на нашем сайте. Мы оказываем прямое содействие по оформлению кредита на покупку авто с пробегом в Москве, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре и ряде других городов РФ. Выступаем в роли автосалона-брокера и берем на себя обязанности посредника между банком и покупателем.

    Порядок действий при оказании услуги, что входит:

    Порядок действий осуществляется по инструкции:

    • наш менеджер получает заявку от клиента касательно приобретения автомобиля из каталога или по услуге автоподбора;
    • звонит ему и согласовывает условия;
    • после этого рассматривается предложение по кредиту — обычно, процесс длится не более 1 часа;
    • оформляется договор — клиенту не нужно ездить в банк, все делается через наш сайт;
    • если клиента все устраивает, он подписывает бумаги и вносит первоначальный взнос;
    • машина доставляется к дому клиента или в ближайший пункт выдачи.

    На машины с пробегом оформляют кредит более 20 банков. Клиенту дается возможность самому выбрать условия — сроки погашения, сумма и т. д.

    Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

    После того, как вы выберете автомобиль, то можете рассчитать кредит прямо на сайте в режиме онлайн. После этого оформляете и отправляете заявку:

    • выбираете марку и модель автомобиля через встроенный в форму поиск;
    • сами назначаете сумму первого платежа;
    • указываете срок рассрочки — до 5 лет;
    • выбираете одно из предложений банков РФ по годовой ставке;
    • заполняете имя, телефон и оставляете комментарий.

    Все — после этого жмете «Отправить заявку». Также по поводу кредита вы можете обратиться напрямую в один из наших автосалонов в городах: Москва, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, МинВоды, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тюмень.

    Преимущества сервиса Fresh Auto

    15 лет мы работаем в системе авторитейла. Только за 2020 год мы подобрали для наших клиентов порядка 26 000 авто, среди которых было немало одобренных кредитов.

    Выгоды покупки во Фреш Авто:

    • все машины досконально проверяются на техническую исправность — используем передовое дилерское оборудование;
    • гарантируем юридическую чистоту — пробиваем авто по открытым и закрытым базам данных;
    • обеспечиваем техническую защиту двигателю и трансмиссии — если клиент пройдет первое ТО в одном из наших сервисов;
    • доставляем авто к дому покупателя или ближайший пункт выдачи в городе;
    • по желанию клиента делаем предпродажную подготовку авто.

    На все автомобили можно оформить не только быстрый кредит, но и другие услуги — Trade in, расширенный техосмотр, предпродажную подготовку и т. д.

    Подробнее о компании
    Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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