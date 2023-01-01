Автомобили от партнеров

Компания Fresh Auto реализует партнерские машины — они размещены в каталоге нашего официального сайта. Гарантию на юр.чистоту и техническую исправность даем мы. Таким образом, обеспечиваем простой и безопасный способ купить авто без каких-либо переплат со стороны клиента. Все модели продаются по цене партнера, без какой-либо комиссии. Мы как продавцы несем полную ответственность за сделку.
Порядок действий при оказании услуги, что входит:
На сайте Fresh Auto порядок действий при покупке автомобиля от партнеров следующий:
- После выбора конкретного автомобиля, покупатель заполняет заявку на осмотр и оплачивает 1000 р.
- Наши диагносты проводят полный технический осмотр, и высылают на почту клиента фото и видео отчетов. Например, диагностическую карту с пробегом по одометру и результатами проверки, отчет по повреждениям ЛКП, отчет по геометрии кузова и т.д.
- Далее оформляется договор с клиентом, который оплачивает 10% от суммы автомобиля.
- Мы едем выкупать его у партнера.
- Доставляем авто в ближайший от покупателя сервисный центр или прямо к его дому.
- Получив авто, заказчик оплачивает остальную сумму.
Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда
Чтобы заказать услугу, вам достаточно заполнить заявку на нашем сайте в режиме онлайн и перейти к оплате. Вводите ФИО, телефон для связи и свой комментарий, где описываете что именно хотите получить.
Подробнее:
- выбираете автомобиль из нашего каталога;
- заполняете заявку на осмотр на странице услуги;
- оплачиваете 1000 рублей;
- получаете подробные отчеты по осмотру и технической проверке, с фото и видео;
- предварительно вносите 10% от стоимости машины плюс цену за доставку;
- получаете информацию о сроках доставки товара;
- едете в ближайший салон Fresh Auto, осматриваете машину и забираете ее, оплатив оставшиеся 90% из общей суммы.
Вы можете отказаться от покупки, если автомобиль будет значительно отличаться от зафиксированного в отчетах состояния. В этом случае мы вернем вам предоплату и деньги за доставку.
Преимущества сервиса Fresh Auto
Наша компания работает с 2006 года. Только за прошлый год мы подобрали для клиентов более 25 000 авто.
Наши преимущества:
- все авто проходят диагностику по 250 пунктам — используем передовое дилерское оборудование;
- все машины проверяются на юридическую чистоту — задействуются открытые и закрытые базы данных;
- клиент бесплатно получает техническую защиту двигателя и КПП — если пройдет первое ТО в нашем сервисе;
- доставляем машину к дому покупателя или в ближайший пункт выдачи;
- осуществляем предпродажную подготовку авто по желанию клиента.
Наши партнеры — это различные дилеры, предлагающие только качественные машины. На все автомобили можно оформить быстрый кредит, Trade in, доставку, расширенный техосмотр и т. д.