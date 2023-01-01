Услуга: автомобили от партнеров с доставкой в регион

Компания Fresh Auto реализует партнерские машины — они размещены в каталоге нашего официального сайта. Гарантию на юр.чистоту и техническую исправность даем мы. Таким образом, обеспечиваем простой и безопасный способ купить авто без каких-либо переплат со стороны клиента. Все модели продаются по цене партнера, без какой-либо комиссии. Мы как продавцы несем полную ответственность за сделку.

Порядок действий при оказании услуги, что входит:

На сайте Fresh Auto порядок действий при покупке автомобиля от партнеров следующий:

После выбора конкретного автомобиля, покупатель заполняет заявку на осмотр и оплачивает 1000 р. Наши диагносты проводят полный технический осмотр, и высылают на почту клиента фото и видео отчетов. Например, диагностическую карту с пробегом по одометру и результатами проверки, отчет по повреждениям ЛКП, отчет по геометрии кузова и т.д. Далее оформляется договор с клиентом, который оплачивает 10% от суммы автомобиля. Мы едем выкупать его у партнера. Доставляем авто в ближайший от покупателя сервисный центр или прямо к его дому. Получив авто, заказчик оплачивает остальную сумму.

Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

Чтобы заказать услугу, вам достаточно заполнить заявку на нашем сайте в режиме онлайн и перейти к оплате. Вводите ФИО, телефон для связи и свой комментарий, где описываете что именно хотите получить.

Подробнее:

выбираете автомобиль из нашего каталога; заполняете заявку на осмотр на странице услуги; оплачиваете 1000 рублей; получаете подробные отчеты по осмотру и технической проверке, с фото и видео; предварительно вносите 10% от стоимости машины плюс цену за доставку; получаете информацию о сроках доставки товара; едете в ближайший салон Fresh Auto, осматриваете машину и забираете ее, оплатив оставшиеся 90% из общей суммы.

Вы можете отказаться от покупки, если автомобиль будет значительно отличаться от зафиксированного в отчетах состояния. В этом случае мы вернем вам предоплату и деньги за доставку.

Преимущества сервиса Fresh Auto

Наша компания работает с 2006 года. Только за прошлый год мы подобрали для клиентов более 25 000 авто.

Наши преимущества:

все авто проходят диагностику по 250 пунктам — используем передовое дилерское оборудование;

все машины проверяются на юридическую чистоту — задействуются открытые и закрытые базы данных;

клиент бесплатно получает техническую защиту двигателя и КПП — если пройдет первое ТО в нашем сервисе;

доставляем машину к дому покупателя или в ближайший пункт выдачи;

осуществляем предпродажную подготовку авто по желанию клиента.

Наши партнеры — это различные дилеры, предлагающие только качественные машины. На все автомобили можно оформить быстрый кредит, Trade in, доставку, расширенный техосмотр и т. д.