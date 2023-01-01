Услуга: покупка онлайн с доставкой в регион
Покупка онлайн с доставкой — это возможность приобрести один из автомобилей нашего каталога, не выходя из дома. Просто выбираете понравившуюся модель и связываетесь с нами по телефону или посредством чата. Менеджер Fresh Auto предоставит подробную информацию о машине — дополнительные фото, способы оплаты и доставки.
Какие возможности получают клиенты
Компания Фреш Авто реализует только юридически чистые и полностью исправные машины. Клиенты получают ряд неоспоримых выгод:
- широкий выбор моделей и комплектаций — в нашем каталоге более 3500 разных авто;
- возврат или обмен — можете вернуть или обменять транспортное средство по Trade-in в течение 5 дней с момента получения;
- кредит — авто можно купить в рассрочку;
- предпродажная подготовка — химчистка, полировка, ремонт, покраска;
- страховка — КАСКО и ОСАГО.
Все проверяется специализированным дилерским оборудованием, затрагивающим от 127 до 250 параметров. Среди основных:
- тормозная система;
- подвеска;
- двигатель, АКПП, МКПП;
- электронные блоки;
- кузов;
- салон.
Все наши авто прошли проверку на юридическую чистоту: эксперты пробивают их по базам «Автотека», «Автокод», «Проавто», «Авинфо», базам ГИБДД и ФССП. Все это позволяет узнать количество ДТП, расчеты по авариям в страховой, несоответствие количеству владельцев и т. д.
Мы еще проверяем автомобиль на расчеты по авариям в страховой. Зачем это нужно: некоторые продавцы специально бьют свою машину, а затем оформляют страховой случай, чтобы выбить деньги на ремонт. После чего ремонтируют машину в своем гараже, устанавливая дешевые запчасти. И на одно транспортное средство бывает до 25 возмещений со страховой компании. Все это тщательно проверяется, и таких машин в нашем каталоге нет.
Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда
Как оформляется заявка:
- переходите сюда;
- выбираете желаемый автомобиль — используете встроенный поиск по базе Fresh Auto;
- заполняете личную информацию — ФИО;
- указываете место доставки — ближайший пункт выдачи или адрес дома;
- выбираете способ оплаты — онлайн или при получении автомобиля;
- вводите контактную информацию — email, телефон, комментарий;
- соглашаетесь с условиями и отправляете заявку.
Преимущества покупки онлайн
Виртуальное обслуживание - это шанс купить машину в подходящей комплектации, не выходя из дома. Услуга покупки онлайн имеет следующие преимущества:
- экономия времени — не ездите в автосалон, не стоите в очереди на кредит в банке и т.д;
- безопасность — все платежи через интернет-банкинг;
- бронирование — вы бронируете понравившуюся модель авто, внеся предоплату или полную сумму;
- страхование — удаленно оформляем страховые полисы КАСКО и ОСАГО;
- доставка — привозим машину к дому клиента или в ближайший пункт выдачи.
Покупайте автомобиль по современному - быстро, удобно и просто, не выходя из дома. Просто оставьте заявку онлайн, наши менеджеры свяжутся с вами и обговорят условия.