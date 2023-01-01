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Покупка онлайн с доставкой

Вы можете совершить покупку не выходя из дома. Для этого выберите автомобиль в нашем каталоге и свяжитесь с нами любым удобным способом. Персональный менеджер подробно расскажет об автомобиле, вышлет диагностику и дополнительные фотографии, и предложит варианты онлайн оплаты и доставки.

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    Услуга: покупка онлайн с доставкой в регион

    Покупка онлайн с доставкой — это возможность приобрести один из автомобилей нашего каталога, не выходя из дома. Просто выбираете понравившуюся модель и связываетесь с нами по телефону или посредством чата. Менеджер Fresh Auto предоставит подробную информацию о машине — дополнительные фото, способы оплаты и доставки.

    Какие возможности получают клиенты

    Компания Фреш Авто реализует только юридически чистые и полностью исправные машины. Клиенты получают ряд неоспоримых выгод:

    • широкий выбор моделей и комплектаций — в нашем каталоге более 3500 разных авто;
    • возврат или обмен — можете вернуть или обменять транспортное средство по Trade-in в течение 5 дней с момента получения;
    • кредит — авто можно купить в рассрочку;
    • предпродажная подготовка — химчистка, полировка, ремонт, покраска;
    • страховка — КАСКО и ОСАГО.

    Все проверяется специализированным дилерским оборудованием, затрагивающим от 127 до 250 параметров. Среди основных:

    • тормозная система;
    • подвеска;
    • двигатель, АКПП, МКПП;
    • электронные блоки;
    • кузов;
    • салон.

    Все наши авто прошли проверку на юридическую чистоту: эксперты пробивают их по базам «Автотека», «Автокод», «Проавто», «Авинфо», базам ГИБДД и ФССП. Все это позволяет узнать количество ДТП, расчеты по авариям в страховой, несоответствие количеству владельцев и т. д.

    Мы еще проверяем автомобиль на расчеты по авариям в страховой. Зачем это нужно: некоторые продавцы специально бьют свою машину, а затем оформляют страховой случай, чтобы выбить деньги на ремонт. После чего ремонтируют машину в своем гараже, устанавливая дешевые запчасти. И на одно транспортное средство бывает до 25 возмещений со страховой компании. Все это тщательно проверяется, и таких машин в нашем каталоге нет.

    Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

    Как оформляется заявка:

    • переходите сюда;
    • выбираете желаемый автомобиль — используете встроенный поиск по базе Fresh Auto;
    • заполняете личную информацию — ФИО;
    • указываете место доставки — ближайший пункт выдачи или адрес дома;
    • выбираете способ оплаты — онлайн или при получении автомобиля;
    • вводите контактную информацию — email, телефон, комментарий;
    • соглашаетесь с условиями и отправляете заявку.

    Преимущества покупки онлайн

    Виртуальное обслуживание - это шанс купить машину в подходящей комплектации, не выходя из дома. Услуга покупки онлайн имеет следующие преимущества:

    • экономия времени — не ездите в автосалон, не стоите в очереди на кредит в банке и т.д;
    • безопасность — все платежи через интернет-банкинг;
    • бронирование — вы бронируете понравившуюся модель авто, внеся предоплату или полную сумму;
    • страхование — удаленно оформляем страховые полисы КАСКО и ОСАГО;
    • доставка — привозим машину к дому клиента или в ближайший пункт выдачи.

    Покупайте автомобиль по современному - быстро, удобно и просто, не выходя из дома. Просто оставьте заявку онлайн, наши менеджеры свяжутся с вами и обговорят условия.

    Подробнее о компании
    Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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