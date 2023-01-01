Покупка онлайн с доставкой — это возможность приобрести один из автомобилей нашего каталога, не выходя из дома. Просто выбираете понравившуюся модель и связываетесь с нами по телефону или посредством чата. Менеджер Fresh Auto предоставит подробную информацию о машине — дополнительные фото, способы оплаты и доставки.

Какие возможности получают клиенты

Компания Фреш Авто реализует только юридически чистые и полностью исправные машины. Клиенты получают ряд неоспоримых выгод:

широкий выбор моделей и комплектаций — в нашем каталоге более 3500 разных авто;

возврат или обмен — можете вернуть или обменять транспортное средство по Trade-in в течение 5 дней с момента получения;

кредит — авто можно купить в рассрочку;

предпродажная подготовка — химчистка, полировка, ремонт, покраска;

страховка — КАСКО и ОСАГО.

Все проверяется специализированным дилерским оборудованием, затрагивающим от 127 до 250 параметров. Среди основных:

тормозная система;

подвеска;

двигатель, АКПП, МКПП;

электронные блоки;

кузов;

салон.

Все наши авто прошли проверку на юридическую чистоту: эксперты пробивают их по базам «Автотека», «Автокод», «Проавто», «Авинфо», базам ГИБДД и ФССП. Все это позволяет узнать количество ДТП, расчеты по авариям в страховой, несоответствие количеству владельцев и т. д.

Мы еще проверяем автомобиль на расчеты по авариям в страховой. Зачем это нужно: некоторые продавцы специально бьют свою машину, а затем оформляют страховой случай, чтобы выбить деньги на ремонт. После чего ремонтируют машину в своем гараже, устанавливая дешевые запчасти. И на одно транспортное средство бывает до 25 возмещений со страховой компании. Все это тщательно проверяется, и таких машин в нашем каталоге нет.

Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

Как оформляется заявка:

переходите сюда;

выбираете желаемый автомобиль — используете встроенный поиск по базе Fresh Auto;

заполняете личную информацию — ФИО;

указываете место доставки — ближайший пункт выдачи или адрес дома;

выбираете способ оплаты — онлайн или при получении автомобиля;

вводите контактную информацию — email, телефон, комментарий;

соглашаетесь с условиями и отправляете заявку.

Преимущества покупки онлайн

Виртуальное обслуживание - это шанс купить машину в подходящей комплектации, не выходя из дома. Услуга покупки онлайн имеет следующие преимущества:

экономия времени — не ездите в автосалон, не стоите в очереди на кредит в банке и т.д;

безопасность — все платежи через интернет-банкинг;

бронирование — вы бронируете понравившуюся модель авто, внеся предоплату или полную сумму;

страхование — удаленно оформляем страховые полисы КАСКО и ОСАГО;

доставка — привозим машину к дому клиента или в ближайший пункт выдачи.

Покупайте автомобиль по современному - быстро, удобно и просто, не выходя из дома. Просто оставьте заявку онлайн, наши менеджеры свяжутся с вами и обговорят условия.