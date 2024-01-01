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Автомобили от партнеров

Мы продаем автомобили наших партнеров с дополнительной проверкой и доставкой в ваш регион. Это удобно и безопасно, никаких переплат с вашей стороны. Пример осмотра партнерского автомобиля >

Заявка на выездной осмотр

Преимущества
Гарантия и никаких комиссий
Автомобили продаются по цене партнера, никаких дополнительных комиссий. Юридически и фактически мы являемся продавцами, поэтому несем полную ответственность за автомобиль.
Дополнительный осмотр
Перед продажей мы делаем полный осмотр авто нашим диагностом. Осмотр состоит из технической диагностики, подробных фото и видео отчетов.
Стоимость одного осмотра 2000 ₽.
Предоплата и доставка
После осмотра мы оформляем с вами договор предоплаты в размере 10% от стоимости авто + стоимость доставки и едем выкупать автомобиль у партнера. Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера.
Выдача автомобиля
После доставки автомобиля мы приглашаем вас в салон для осмотра и выдачи автомобиля.
Отказ от покупки
Если мы привезем автомобиль и его состояние будет существенно отличаться от состояния, зафиксированного в осмотре, мы вернем вам предоплату и стоимость доставки.
Услуга: автомобили от партнеров с доставкой в регион

Компания Fresh Auto реализует партнерские машины — они размещены в каталоге нашего официального сайта. Гарантию на юр.чистоту и техническую исправность даем мы. Таким образом, обеспечиваем простой и безопасный способ купить авто без каких-либо переплат со стороны клиента. Все модели продаются по цене партнера, без какой-либо комиссии. Мы как продавцы несем полную ответственность за сделку.

Порядок действий при оказании услуги, что входит:

На сайте Fresh Auto порядок действий при покупке автомобиля от партнеров следующий:

  1. После выбора конкретного автомобиля, покупатель заполняет заявку на осмотр и оплачивает 2000 р.
  2. Наши диагносты проводят полный технический осмотр, и высылают на почту клиента фото и видео отчетов. Например, диагностическую карту с пробегом по одометру и результатами проверки, отчет по повреждениям ЛКП, отчет по геометрии кузова и т.д.
  3. Далее оформляется договор с клиентом, который оплачивает 10% от суммы автомобиля.
  4. Мы едем выкупать его у партнера.
  5. Доставляем авто в ближайший от покупателя сервисный центр или прямо к его дому.
  6. Получив авто, заказчик оплачивает остальную сумму.

Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

Чтобы заказать услугу, вам достаточно заполнить заявку на нашем сайте в режиме онлайн и перейти к оплате. Вводите ФИО, телефон для связи и свой комментарий, где описываете что именно хотите получить.

Подробнее:

  1. выбираете автомобиль из нашего каталога;
  2. заполняете заявку на осмотр на странице услуги;
  3. оплачиваете 2000 рублей;
  4. получаете подробные отчеты по осмотру и технической проверке, с фото и видео;
  5. предварительно вносите 10% от стоимости машины плюс цену за доставку;
  6. получаете информацию о сроках доставки товара;
  7. едете в ближайший салон Fresh Auto, осматриваете машину и забираете ее, оплатив оставшиеся 90% из общей суммы.

Вы можете отказаться от покупки, если автомобиль будет значительно отличаться от зафиксированного в отчетах состояния. В этом случае мы вернем вам предоплату и деньги за доставку.

Преимущества сервиса Fresh Auto

Наша компания работает с 2006 года. Только за прошлый год мы подобрали для клиентов более 25 000 авто.

Наши преимущества:

  • все авто проходят диагностику по 250 пунктам — используем передовое дилерское оборудование;
  • все машины проверяются на юридическую чистоту — задействуются открытые и закрытые базы данных;
  • клиент бесплатно получает техническую защиту двигателя и КПП — если пройдет первое ТО в нашем сервисе;
  • доставляем машину к дому покупателя или в ближайший пункт выдачи;
  • осуществляем предпродажную подготовку авто по желанию клиента.

Наши партнеры — это различные дилеры, предлагающие только качественные машины. На все автомобили можно оформить быстрый кредит, Trade in, доставку, расширенный техосмотр и т. д.

Подробнее о компании
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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Банки-партнеры

Кредит предоставляют банки-партнеры. Банк принимает решение о выдаче кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с установленными требованиями Банка к заёмщикам. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

* В сумму кредита включены страхование заемщика и автомобиля ** Cредняя ставка по кредиту среди всех банков-партнеров