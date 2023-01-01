Доставка автомобилей, перевозка авто по России
Корпоративным клиентам компания Fresh Auto предлагает на выгодных условиях транспортные средства в широкой сети автосалонов, а оперативная перевозка автомобиля автовозом по России станет приятным дополнением к взаимовыгодному сотрудничеству. Крупные компании и представители малого бизнеса – все корпоративные клиенты Fresh Auto могут в полной мере ощутить преимущества эксклюзивного сервиса по перевозке легковых и легких коммерческих автомобилей. Краснодар или Нижний Новгород, Ростов-на-Дону или Москва – мы доставим авто точно в срок.
Все виды легкового транспорта – от бюджетных вариантов до премиум класса, широкий перечень коммерческих грузовых авто и мототехники – доставка автомобилей автовозом будет выполнена по приемлемой стоимости, безопасно и надежно.
Зетта ООО «Зетта Страхование» Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.11 www.zettains.ru Югория АО «ГСК «Югория» Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61 www.ugsk.ru Росгосс ПАО СК «Росгосстрах» Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3. www.rgs.ru Ресо САО «РЕСО-Гарантия» г. Москва, улица Гашека, 12-1 www.reso.ru Ингос СПАО «Ингосстрах» г. Москва, Пятницкая улица, 12 стр.2 www.ingos.ru ОТП АО "ОТП Банк" г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2. www.creditmoment.ru Эрго АО «Юнити страхование» г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, этаж 5 к.№97-139; 153-164 www.uinsure.ru ВСК САО «ВСК» г. Москва, Островная улица, 4 www.vsk.ru Макс АО «МАКС» г. Москва, улица Ордынка М., 50 www.makc.ru РАТ АО «АВТОАССИСТАНС» г. Москва, ул. Обручева, дом 52, стр. 3 www.0560.ru Быстробанк ПАО «БЫСТРО БАНК» г. Ижевск, ул. Пушкинская 268 www.bystrobank.ru РГС Банк ПАО "РГС Банк" г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2 www.rgsbank.ru Альфа AO «АльфаСтрахование» Москва, Шаболовка 31Б www.alfastrah.ru ВТБ Банк ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литера А www.vtb.ru Локо КБ "ЛОКО-Банк" (АО) г.Москва , Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80 www.lockobank.ru Кредит Европа Банк АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)" г. Москва, Олимпийский проспект, 14 www.crediteurope.ru Экспобанк ООО «Экспобанк» г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 www.expobank.ru Русфинанс/Росбанк с 1.03 ООО "РОСбанкАвто" г.Москва ул. Маши Порываевой д.34 www.rosbank.ru Сетелем ООО «Сетелем Банк» Г. Москва ул.Правды 26 www.cetelem.ru ПАО Современный Коммерческий Банк ПАО СОВКОМБАНК г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46 www.sovcombank.ru Ренессанс кредит КБ "Ренессанс Кредит"( ООО) г. Москва, ул. Кожевническая, д.14 www.rencredit.ru ЮниКредит АО ЮниКредит Банк г. Москва, Пречистенская наб., 9 "www.unicredit.ru " Капитал Лайф ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» г. Москва, Кадашёвская набережная, д.30 www.kaplife.ru Тинькофф АО «Тинькофф Банк» г. Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1 www.tinkoff.ru УралСиб ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 www.uralsib.ru Преимущества доставки машин корпоративных клиентов Fresh Auto
- Оперативная доставка автомобилей по России – услуга минимизирующая финансовые и временные затраты наших клиентов;
- Наличие грамотно поставленной логистической службы позволяет оптимизировать все транспортные и погрузочно-разгрузочные операции, сделать процесс безопасным для груза и удобным для корпоративных клиентов;
- Мы берем на себя гарантийные обязательства и все риски при перевозке автомобиля автовозом, обеспечиваем полную сохранность и несем полную материальную ответственность;
- Весь процесс доставки автовозом транспортного средства контролируется опытным управленческим и техническим персоналом;
- Низкие цены, удобная и предельно простая форма подачи заявки на транспортировку автомобиля и оперативная реакция контактной службы компании Fresh Auto делает покупку авто выгодной, комфортной и приятной.
Вы корпоративный клиент Fresh Auto и хотите заказать услугу перевозки авто автовозом? Заполните онлайн заявку на сайте или наберите номер многоканального телефона +7 495 730 37 37 и менеджеры компании свяжутся с вами в течение десяти минут. Мы предоставим всю информацию об условиях сотрудничества, ценовой политике и сроках выполнения заказа – будь то перевозка автомобилей автовозом из Москвы или другого города РФ.