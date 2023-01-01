Страхование

Доставка автомобилей, перевозка авто по России

Корпоративным клиентам компания Fresh Auto предлагает на выгодных условиях транспортные средства в широкой сети автосалонов, а оперативная перевозка автомобиля автовозом по России станет приятным дополнением к взаимовыгодному сотрудничеству. Крупные компании и представители малого бизнеса – все корпоративные клиенты Fresh Auto могут в полной мере ощутить преимущества эксклюзивного сервиса по перевозке легковых и легких коммерческих автомобилей. Краснодар или Нижний Новгород, Ростов-на-Дону или Москва – мы доставим авто точно в срок.

Все виды легкового транспорта – от бюджетных вариантов до премиум класса, широкий перечень коммерческих грузовых авто и мототехники – доставка автомобилей автовозом будет выполнена по приемлемой стоимости, безопасно и надежно.