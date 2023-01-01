Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru

Удаленная комиссия

Услуга для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не может оставить его для продажи в салоне. Такие автомобили продаются удаленно и их осмотр нужно согласовать заранее. Все автомобили проходят полную техническую проверку и криминалистическую экспертизу.

Отправить

Услуга: удаленная комиссия

Данная услуга предусмотрена для продавцов, которые не хотят оставлять машину до продажи в нашем салоне. В этом случае сделка проводится удаленно, а осмотр согласовывается заранее. Это современный и новый способ реализации авто, имеющий явное преимущество — до непосредственной продажи машина остается у владельца, который продолжает ей пользоваться.

Порядок действий при оказании услуги, что входит:

Если вы хотите продать свое авто, то вам достаточно оставить заявку. После того, как менеджер свяжется с вами и обговорит условия, все вопросами начнут заниматься профессионалы:

  • наш специалист выезжает к вам и осматривает автомобиль — фотографирует, согласовывает все условия продажи, договаривается о месте и времени осмотра;
  • в назначенный час автомобиль проверят на техническую исправность — замер компрессии двигателя, определение реального пробега по всем электронным блокам, профессиональный осмотр кузова и салона и т.д;
  • наши юристы также проведут криминалистическую экспертизу — пробьют авто по открытым и закрытым базам, сверят номера агрегатов и т. д;
  • выставят машину на продажу — через наш каталог или аукцион, в котором участвуют порядка 3000 дилеров партнеров.

Процесс ни на минуту не останавливается — наши менеджеры мгновенно передают информацию о наиболее выгодных предложениях. Вы будете в курсе количества телефонных звонков и просмотров объявления. Если интерес к автомобилю изначально невысок, то специалисты Фреш Авто предпримут комплекс мер, направленный на повышение активности пользователей.

Наши сотрудники помогут вам продать машину быстро и выгодно. После технической проверки они предложат ряд мер, которые повысят цену авто. Например, химчистку салона, полировку фар или кузова.

Порядок заказа услуги: от заявки на сервисе до заказ-наряда

Чтобы воспользоваться услугой, действуете в следующей последовательности:

  • переходите на эту страницу;
  • заполняете форму онлайн — имя, телефон, комментарий;
  • отправляете заявку;
  • наш менеджер связывается с вами и оговаривает все условия.

Преимущества сервиса Fresh Auto

Вот какие преимущества имеет услуга по удаленной комиссии:

  • экономия времени — продавец избавляется от приема звонков, общения с покупателями и показов своего автомобиля;
  • удобство — до продажи машина находится у владельца, который распоряжается ею по своему усмотрению;
  • безопасность — никаких перекупщиков, «серых» схем, сомнительных покупателей;
  • реальная цена — оценивают авто эксперты, использующие передовое сертифицированное диагностическое оборудование.

Удаленная комиссия — это услуга, которая сбережет ваше время. Продавец избавляется от рутины: составления рекламного объявления, длительных и холостых показов, спама, телефонных звонков от неадекватных покупателей. Наши сотрудники возьмут на себя все действия, сопровождающие продажу: подготовка бумаг, финансовые аспекты, фото и видео, отчеты по комплексной проверке и т. д.

Подробнее о компании
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа